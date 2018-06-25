Роберто Карлос: "Смолов – настоящий бриллиант!"

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что его бывший партнер по "Анжи" Федор Смолов еще успеет проявить себя на домашнем чемпионате мира в составе сборной России. В двух первых играх на турнире он в общей сложности провел на поле 81 минуту, не сумев отметиться результативными действиями и получив желтую карточку.

Россияне в двух первых турах ЧМ-2018 обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно гарантировав себе выход в 1/8 финала мирового первенства. Сегодня, 25 июня, они в Самаре сыграют с Уругваем за первое место в группе A. Для этого хозяевам турнира достаточно не проиграть.

– Федор – мой друг, он отличный игрок, настоящий бриллиант, – цитируют "Известия" Роберто Карлоса. – Он хороший парень, я желаю ему успехов. Думаю, у него ещё будет шанс проявить себя на чемпионате. Также считаю, что у него есть возможность продолжить свою карьеру в Европе.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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