Роберто Карлос: "Слова о расизме в России – это глупость"

Бывший защитник сборной Бразилии, "Реала" и "Анжи" Роберто Карлос высказался насчет якобы наличия в России проблемы расизма. По мнению экс-футболиста, во время игр нужно наслаждаться праздником.

Бразилец принял участие в открытии музея ФИФА, который расположен на Новом Арбате в галерее Hyundai Motorstudio.

Отметим, ранее защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз сообщил, что попросил родных не приезжать в Россию, так как здесь, по его мнению, они могут столкнуться с расистскими проявлениями.

– Футбольные матчи – это события, когда нужно наслаждаться праздником, всем происходящим. А тот, кто говорит о расизме, я считаю, не имеет никаких оснований для этого. Расизм – это глупости. (Арман МКРТЧЯН)

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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