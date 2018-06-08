20:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роберто Карлос: "Сейчас сборная России намного лучше, чем раньше"

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Бывший защитник "Реала" и "Анжи" Роберто Карлос считает сборную России сильной командой.

- Я наблюдаю за сборной Россией, это очень сильная сборная, намного лучше, чем была раньше. Я считаю, что у нее есть все шансы хорошо себя проявить на чемпионате мира, - сказал бразилец.

Сборная России выступит в группе А чемпионата мира, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018: все о сборной России

 

 

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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