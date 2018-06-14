Роберто Карлос: "Россия может замахнуться минимум на четвертьфинал"

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил перспективы сборной России на чемпионате мира. По его словам, команде по силам выйти из группы.

- Россия будет играть в первую очередь против самой себя. У России вполне проходимая группа, и главное подопечным мистера Черчесова — справиться с давлением, - цитирует ТАСС Карлоса. - Вполне по силам выйти из группы, а дальше все будет зависеть от уровня исполнительного мастерства и собранности каждого футболиста российской команды. Думаю, что при единстве команды и болельщиков они могут замахнуться минимум на четвертьфинал, а дальше… дальше мы с вами увидим на чемпионате мира.

Я видел сборную России в товарищеском матче, который они проиграли бразильцам со счетом 0:3. У России хороший вратарь — Игорь Акинфеев. Он как был хорошим в чемпионате России, таковым и является сейчас. Затем отмечу Федора Смолова. Тот факт, что его сватают в европейские клубы, — много о чем говорит. Дыма без огня не бывает, и если пресса пишет, что им интересуются английские клубы, значит, он действительно хорош. Еще был полузащитник в центре, в ЦСКА играет, которым еще "Арсенал" из Лондона интересовался (Александр Головин).