Роберто Карлос: "Бразильский футбол - это атака, но мы стали слишком много времени уделять обороне"

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отметил, что игра его команды поменялась. По мнению Роберто Карлоса, его сборная стала слишком много времени уделять обороне.

- Мы немного отошли от классического бразильского футбола. Наш футбол - это атака, но зато мы стали лучше играть в защите, - цитирует ESPN Роберто Карлоса. - Я надеюсь, что наша сборная одержит победу на чемпионате мира. Мы не выигрывали с 2002 года. Считаю, что время пришло. Наша победа вполне возможна.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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