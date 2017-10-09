Роберт Просинечки: "Набрать 10 очков в такой группе было нелегко"

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки после матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Германии (1:5) подчеркнул, что соперник одержал заслуженную победу. Он также добавил, что в целом остался доволен результатом команды на этом этапе.

– После такого счета трудно что-то говорить. Несмотря на это, в первом тайме сыграли хорошо, – приводит Azerisport слова Просинечки. – В первом тайме у нас были моменты забить. Один из них реализовали. Во второй половине соперник показал свои качества. Счет мог быть 6:3, игра шла открытая. Соперник одержал заслуженную победу.

– Как оцените выступление сборной в этом цикле?

– В целом, я остался доволен командой. У нас была тяжелая группа, противостояли сильным соперникам. Результат нас не устроил, но играли мы хорошо. Должны были набрать больше очков, если вспомнить матч с Северной Ирландией в Баку. Но и так, набрать 10 очков в такой группе было нелегко.

Напомним, что сборная Азербайджана заняла пятое место в турнирной таблице группы D, набрав 10 очков, и не отобралась в финальную стадию ЧМ-2018.