Роберт Левандовски: "Я знаю, что придется выполнять черновую работу на благо команды"

Нападающий и капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски отметил, что для него собственные достижения стоят ниже командных и он готов выполнять черновую работу ради успеха на чемпионате мира-2018.

- Я знаю, что иногда мне придется выполнять черновую работу на благо команды, - цитирует Sportowe Facty Левандовски. - Соперники будут сосредоточены на мне и на том, как остановить меня. Это создаст дополнительные возможности забить гол для моих партнеров. Мы должны воспользоваться лазейками, которые появятся, когда соперник будет больше сосредоточен на мне. Как капитан, я всегда буду думать о команде. Общий успех – вот что самое главное.

Поляки на чемпионате мира сыграют в Н с командами Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).

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