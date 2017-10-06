Роберт Левандовски: "Рад стать рекордсменом сборной Польши к своему 30-летию"

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Армении (6:1) отметил, что команда с самого начала показала, что хочет победить. Он также добавил, что счастлив тому, что вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Напомним, 29-летний форвард оформил в матче хет-трик. Также он побил рекорд по количеству мячей за один европейский отборочный турнир на чемпионате мира. На счету игрока "Баварии" 15 голов (у его ближайшего преследователя, португальца Криштиану Роналду, 14 мячей и две игры в запасе. – Прим. "СЭ").



– Я рад, что стал рекордсменом своей команды к 30-летию, и я продолжу забивать голы. Я счастлив не только потому, что нам удалось хорошо начать матч, – приводит Sport.pl слова Левандовски. – Мы победили на непростом поле. С самого начала мы показали, что хотим победить и забивать. Мы проанализировали наши прошлые ошибки и знали, что и как нужно улучшить.