Роберт Левандовски: "Победа скрашивает впечатление, но мы недовольны итоговым результатом"

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отметил, что победа над Японией (1:0) доставила команде радость, но общий итог чемпионата мира расстраивает. Поляки закончили групповой этап на последнем месте, набрав три очка.

- Эта победа немного скрашивает впечатление, все-таки побеждать на чемпионате мира очень приятно, - цитирует пресс-служба ФИФА Левандовски. - Но, конечно, мы недовольны итоговым результатом. Оценка турнира лично для себя? Такая же, как и у каждого игрока сборной Польши.

Напомним, поляки лишились шансов на плей-офф еще после второго тура группового этапа.

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