Роберт Левандовски о целях на ЧМ: "Поляки никогда не теряют веры в лучшее и всегда держат кулаки за сборную"

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отметил, что от команды многого ждут на чемпионате мира в России, но при этом болельщики всегда готовы ее поддержать.

- Это правда, от нас действительно ждут многого – как от меня, так и от сборной. Поляки никогда не теряют веры в лучшее и всегда держат кулаки за свою сборную, но вместе с тем они и много с нее спрашивают. Мы к этому готовы, - цитирует официальный сайт ФИФА Левандовски. - Ощущаю ли я давление? Давление было и будет, но мы знаем, как с этим справиться: мы отодвигаем его на второй план. На турнире хочу показать свою лучшую игру. Хочу по максимуму помочь команде индивидуальными действиями и голами. Мы хотим пройти как можно дальше, и я знаю, какая задача стоит передо мной.

Поляки на мировом первенстве сыграют в группе Н с командами Сенегала (19 июня, Москва, "Спартак"), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).