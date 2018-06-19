Роберт Левандовски: "Фокус как со Швейцарией на Евро на этот раз не получился"

Лучший футболист Польши, нападающий Роберт Левандовски поделился своим мнением о матче чемпионата мира с Сенегалом, в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

- Всегда неприятно начинать с поражения, - сказал Левандовски. - Мы понимаем насколько осложнили себе задачу, но приложим все силы, чтобы выйти в плей- офф. К сожалению, на этот раз мы не сумели перевернуть ход встречи, как это получилось на Евро 2016 в игре 1/8 финала против Швейцарии.

- Чего не хватило Польше?

- Сложно сказать по горячим следам, возможно последнего паса, возможно движения. Это обычная ситуация для команд, многие футболисты которых выступают в сильных западных лигах: стартовые матчи на крупных турнирах им не всегда удаются, так получилось и сейчас с нами, но мы постараемся исправить ошибки и всё-таки решить задачу по выходу в 1/8 финала.

- Будете ли вы испытывать дополнительное давление из-за того что в другой встрече группы Япония неожиданно победила Колумбию?

- Это чемпионат мира и здесь любая игра крайне тяжелая, мы понимаем, что нас ждет еще два очень непростых матча. (Вячеслав КОРОТКИН)