Робби Уильямс: "Я многого достиг, но открывать ЧМ - это просто детская мечта"

Певец Робби Уильямс отметил, что счастлив снова приехать в Россию. Британец вместе с оперной певицей Аидой Гарифуллиной и двукратным чемпионом мира Роналдо выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018, который стартует 14 июня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

- Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию - на этот раз ради подобного уникального выступления, - приводит пресс-служба ФИФА слова Уильямса. - Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру - это просто детская мечта.



Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет 14 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

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