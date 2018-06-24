Робби Уильямс: "Я люблю тебя, Тони Кроос"

Британский певец Робби Уильямс после матча ЧМ-2018 Германия - Швеция (2:1) признался в любви к полузащитнику немцев Тони Кроосу.
- Я люблю тебя, Тони Кроос, - написал артист в Твиттере. Именно этот футболист забил решающий мяч в концовке игры. Уильямс участвовал в церемонии открытия чемпионата мира.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
I love you @ToniKroos x– Robbie Williams (@robbiewilliams) 23 июня 2018 г.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/