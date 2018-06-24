Робби Уильямс: "Я люблю тебя, Тони Кроос"

Британский певец Робби Уильямс после матча ЧМ-2018 Германия - Швеция (2:1) признался в любви к полузащитнику немцев Тони Кроосу.

- Я люблю тебя, Тони Кроос, - написал артист в Твиттере. Именно этот футболист забил решающий мяч в концовке игры. Уильямс участвовал в церемонии открытия чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

I love you @ToniKroos x – Robbie Williams (@robbiewilliams) 23 июня 2018 г.

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