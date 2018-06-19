Робби Уильямс объяснил, почему он показал средний палец на открытии ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс объяснил, что он имел в виду, когда показал в камеру средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018 перед матчем Россия - Саудовская Аравия (5:0).

- В таких случаях главное - не вызвать международный конфликт. И мне это удалось, - цитирует певца joe.co.uk. - Оставалась одна минута до конца до конца церемонии. Я был под давлением, потому что не знал, что мне делать через полминуты. Поэтому я показал, что осталась одна минута. Поверьте, я сам не знаю, что я буду делать в той или иной ситуации.

Ранее жест Уильямса объяснила давняя подруга артиста.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

"Я сделал это бесплатно". Робби Уильямс показал средний палец британским СМИ? //

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