Робби Уильямс, Гарифуллина и Роналдо выступят на церемонии открытия ЧМ-2018

Певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018, который стартует 14 июня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии. К британцу присоединятся оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира Роналдо.

Церемония начнется в 17.30 по московскому времени, за полчаса до начала встречи (18.00).

- Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия чемпионатов мира – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча, - приводит пресс-служба ФИФА слова автора концепции шоу Феликса Михайлова. – При этом мы наполнили действием не только чашу "Лужников", но и город, территорию у стадиона.



Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе и любви!



"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

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