Ривалдо: "Месси живет с давлением, потому что Марадона остается лучшим в Аргентине"

Чемпион мира 2002 года бразилец Ривалдо считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси пока не может сравниться по величию с Диего Марадоной. По его словам, для этого нужны титулы на мировой арене.

– Месси великий игрок, но многие ждут, когда он выиграет большие титулы со своей сборной, – цитирует AFP Ривалдо. – Вот почему Марадону по-прежнему считают лучшим аргентинским футболистом. Месси живет с этим давлением. Можно предположить, что для Месси этот чемпионат мира в России – последний. Он сделает все, чтобы выиграть его. В "Барселоне" Лионель достиг больших успехов, но не в сборной.