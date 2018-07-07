Ривалдо: "Бразилии нужно думать о ЧМ-2022"

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо поддержал команду после вылета с ЧМ-2018. Бразильцы проиграли Бельгии в 1/4 финала со счетом 1:2.

– Хочу поздравить сборную Бельгии, – написал в своем Инстаграме Ривалдо. – С плей-офф чемпионат мира не терпит ошибок в отличие от Кубка Америки. Это часть футбола. Из 32 сборных победит только одна. И на этот раз это будет не Бразилия. Я очень хорошо понимаю игроков и фанатов. Это очень печальный момент. Но жизнь продолжается. Наверняка они станут сильнее. Нужно поднять голову и думать о ЧМ-2022 в Катаре.

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