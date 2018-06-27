Рио Фердинанд: "В поведение Марадоны есть моменты, которые неприятно видеть"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд выразил разочарование по поводу поведения аргентинской легенды Диего Марадоны в матче группового турнира ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина (1:2). После победного гола аргентинцев Марадона стал показывать неприличные жесты африканским болельщикам.

– Как футболист он был феноменом, – цитирует El Pibe Фердинанда. – Но, к сожалению, в его поведении есть моменты, которые неприятно видеть.

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