Рио Фердинанд: "В поведение Марадоны есть моменты, которые неприятно видеть"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд выразил разочарование по поводу поведения аргентинской легенды Диего Марадоны в матче группового турнира ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина (1:2). После победного гола аргентинцев Марадона стал показывать неприличные жесты африканским болельщикам.
– Как футболист он был феноменом, – цитирует El Pibe Фердинанда. – Но, к сожалению, в его поведении есть моменты, которые неприятно видеть.
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