Рио Фердинанд: "Скорость Мбаппе - это незаконно"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Бельгии (1:0) отметил высокую скорость француза Кильяна Мбаппе. По его словам, играть против таких форвардов трудно.

- Скорость Мбаппе - это незаконно. У защитников паника, когда приходится играть против такого игрока, - цитирует Daily Mail Фердинанда. - Ему 19 лет, а он уже создает панику на чемпионате мира. Как противостоять ему? Смотрите и говорите "пожалуйста, помогите мне!" В таком случае нужна помозь партнеров по команде. Раньше я делал это, особенно в конце моей карьеры, если бы я играл против кого-то быстрого, то хотел бы иметь Майкла Кэррика на поле.

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