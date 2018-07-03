Рио Фердинанд - сборной Англлии: "Заставьте Колумбию бояться играть против вас"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд напутствовал национальную команду перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии. Матч пройдет сегодня в Москве в 21.00 по местному времени.

- Уверенность и вера - вот, что нам нужно, - написал в своем Твиттере Фердинанд. - Идите в атаку с первым же свистком. Не позволяйте им почувствовать мяч и наслаждаться матчем, заставьте их бояться играть против Англии. Побольше мощи и силы. У вас есть это, парни!

Колумбия - Англия: текстовая трансляция 3 июля в 21.00 (мск). Москва, "Спартак"