Рио Фердинанд: "Опыт сыграл ключевую роль в победе хорватов"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд - о матче 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия - Англия (2:1).

- Думаю, что опыт был ключевым фактором сегодня, - цитирует экс-футболиста ВВС. - У хорватов титулованные игроки. Но сейчас не время придираться. Эта команда объединила страну, и наши болельщики не пели так много лет. Мы хотели, чтобы эта команда показала свою идентичность, философию игры. Думаю, что им это удалось. Когда мы были на стадионе, люди вокруг были впечатлены игрой сборной Англии и, в частности, игрой в защите.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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