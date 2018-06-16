Рио Фердинанд - о Роналду: "Я его фанат"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что считает себя фанатом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Он также добавил, что 33-летний форвард обладает сильным характером, позволяющим ему достигать успехов.

- Я чувствую себя его фанатом, когда говорю о нем, - приводит слова Фердинанда Daily Mail. - Характер - это ключ ко всему, что связано с Роналду. Его отличают решительность и амбиции, поэтому он является особенным игроком.

Вчера Роналду оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира-2018 против сборной Испании.