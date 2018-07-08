Ринат Билялетдинов: "Смолов хотел забить пенальти, но кто-то всегда ошибается"

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов отметил, что выход в четвертьфинал чемпионата мира равносилен полуфиналу на Евро-2008.

- Пенальти – это всегда лотерея. Этот аспект футбола тренируем, но элемент удачи все равно присутствует. С испанцами нам повезло, а вчера – нет. Хорватам повезло дважды, - рассказал Билялетдинов. - Если говорить о самом чемпионате, перед началом никто не думал, что получится так здорово выступить. Все судили о сборной по товарищеским матчам, но я говорил, что ребята будут биться. Так и получилось. Мы предстали на турнире квалифицированной командой, у которой был коллектив. Футболисты бились на поле , а это уже по-другому воспринимается. Не было тех, кто отбывал номер, недобегал или недорабатывал. Не думаю, что сейчас в нашу сборную полетят комья грязи, как обычно.

- Сейчас активно обсуждается пенальти Смолова, который пробил довольно бесхитростно по центру. Может стоило по-другому исполнить одиннадцатиметровый?

- Манеру удара выбирает бьющий. Иногда такой стиль удара дает преимущество и уверенность. Бывает всякое. Почему Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года пробил мимо ворот? Разве он не может попасть в ворота? Конечно, Смолов хотел забить. Но кто-то всегда ошибается – вратарь или бьющий игрок. Промах Фернандеса из той же серии. Возможно, после того, как Марио забил с игры, у него появился какой-то кураж.

- У Смолова чемпионат не задался. Стоило ли ему вообще бить пенальти, тем более первым?

- Не знаю. Очередность и исполнителей определяет тренерский штаб, который советуется с футболистами. Уверяю вас, по серии пенальти регулярно шла кропотливая работа. Лучше оценивать саму игру. Наша сборная находится в восьмерке сильнейших. Выход в четвертьфинал равносилен полуфиналу на Евро-2008. И на этом фоне очень не хочется еще десять лет ждать следующего хорошего выступления.

Добавлю маленький штрих. Десять лет назад хорваты своей победой открыли нам дорогу триумфального шествия. Если кому и уступать, уж лучше им. Мы добро не забываем (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная России в серии пенальти уступила хорватам в четвертьфинальном матче чемпионата мира (2:2, 3:4 пен.).

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