Ринат Билялетдинов: "Сборной Бельгии не хватает характера"

Бывший тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов считает, что сборной Бельгии не хватает характера. Тем не менее, ему будет интересно посмотреть на игру бельгийцев на чемпионате мира-2018​, который пройдет в России.

– У бельгийцев фантастическое поколение, но оно ничего не может выиграть, – цитируют "Изветия" Билялетдинова. – На чемпионате мира 2014 года и на Евро-2016 они не показали ничего особенного. У них есть множество топовых футболистов, которые играют в сильнейших лигах мира, и, мне кажется, им не хватает характера. Но в любом случае на Бельгию будет очень интересно посмотреть в России.