Ринат Билялетдинов: "Для сборной Бразилии на ЧМ-2018 будет важно состояние Неймара и других лидеров"

Бывший тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов считает, что для сборной Бразилии будет важно состояние лидеров на чемпионате мира-2018. По его словам, грядущее мировое первенство станет важным моментом в карьере Неймара​.

– Бразилия всегда входит в число фаворитов на любом турнире, – цитируют "Изветия" Билялетдинова. – Но мы знаем, что пентакампионы уже давно ничего не выигрывали, у них была смена поколений. Для бразильцев очень важно, в каком состоянии к турниру подойдут их главные лидеры, в частности Неймар. Для него предстоящий чемпионат мира станет одним из главных моментов в карьере.