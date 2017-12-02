Ринат Билялетдинов: "Для России жеребьевка сложилась удачно, но мы это уже много раз проходили"

Экс-тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что сборной России повезло при жеребьевке чемпионата мира-2018, которая в пятницу состоялась в Кремле. Команда в групповом турнире сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

– Впечатления от жеребьевки хорошие, для нас она сложилась удачно, - приводит пресс-служба РФС слова Билялетдинова. - Но мы уже много раз это проходили. Все удачно, а потом что-то складывалось не так. Это видно, если поковыряться в последних чемпионатах мира и Европы. Но, в принципе, жеребьевка нам улыбнулась. Хорошей расстановкой в группе. Мы идем по нарастающей.

Первый матч мы играем с командой из четвертой корзины, потом третья, потом вторая. Это удобно – с Уругваем играть последний матч, если ты не разбазарил первые два. Но, а если разбазарил – последний может стать "жизни или смерти.

Кто самый сильный соперник сборной России в группе? Несомненно – Уругвай. Египет и Саудовская Аравия – нестабильные команды. Это команды с невысоким рейтингом.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!