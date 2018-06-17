Рикардо Гарека: "Матч с Данией уже прошел, теперь надо готовиться к игре с Францией"

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека заявил, что его команда постарается забыть про поражение в первом туре чемпионата мира от команды Дании, готовясь к игре с Францией. В стартовой игре первенства планеты Перу уступил 0:1.



- Нам нужно оставить матч с Данией позади, - цитирует ESPN FC Гареку. – Я не думаю, что мы заслужили поражение, но жаловаться мы не собираемся. Теперь надо восстановиться как можно скорее, чтобы быть готовыми к игре с Францией.

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