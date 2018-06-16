Рикардо Гарека: "Хотя бы ничья с Данией была бы справедливым итогом"

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека поделился впечатлениями после матча со сборной Дании (0:1) на ЧМ-2018.

- Мы играли против очень сильной команды, мы вышли, чтобы владеть мячом и играть в свой футбол. Но обе сборные играли в свой футбол, у каждой свой стиль, и это была состязательная игра. Мы сделали все, чтобы выиграть и забить. Дания очень эффективно играла. Но мои игроки выложились полностью, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Результат на самом деле отражает то, что было на поле. Футбол – это про эффективность. Но я рад, что мои игроки привержены нашей игре. Вот грустно, что столько наших болельщиков приехало издалека, и мы их не порадовали. В этом плане хотя бы ничья была бы справедливым итогом.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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