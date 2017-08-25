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22:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ригони вызван в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2018

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони вызван в сборную Аргентины на отборочные матче чемпионата мира-2018 с Уругваем и Венесуэлой, информирует пресс-служба национальной команды.Хавбек занял место Эдуардо Сальвио, который получил травму.

Отметим, что для Ригони это первый вызов в сборную. Ранее сообщалось, что вызов в национальную команду получил и другой аргентинец, выступавший в составе сине-бело-голубых - Леандро Паредес.

Напомним, что аргентинцы 1 сентября сыграют с Уругваем в гостях. Встреча с Венесуэлой пройдет 6 сентября в Буэнос-Айресе.

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