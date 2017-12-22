Ригони назвал участие в ЧМ-2018 своей главной целью

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмилиано Ригони сказал, что получает удовольствие, выступая в одной команде с Лионелем Месси. Хавбек российской команды отметил, что сейчас он занимается своим профессиональным развитием.

- Выступление на чемпионате мира 2018 года - моя главная цель, - сказал в эфире Cadena 3 Ригони. - Сейчас я занимаюсь своим профессиональным развитием.

Что до Месси, он просто невероятен. Я смотрю на него и получаю удовольствие от его игры, учусь у него. Месси очень спокоен, он объединяет нас в одну команду. Он настоящий лидер.

Напомним, на чемпионате мира сборная Аргентины сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.