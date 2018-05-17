РФС согласовал с футболистами сборной России премиальные за ЧМ-2018

В пятницу сборная России начнет подготовку к чемпионату мира, до старта которого осталось меньше месяца. В преддверии турнира исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев дал большое интервью "СЭ".

– Сколько получат игроки и тренеры за выход из группы?

– Было время, когда вопрос премиальных в сборной стоял остро. Раньше даже обсуждение на эту тему было стрессом. Сейчас мы договорились с футболистами и тренерским штабом о базовых условиях, все прозрачно и понятно. Проблем не будет.

– Расскажите подробнее.

– Есть призовые деньги ФИФА. Они утверждаются Советом организации, все суммы – в открытых источниках. 8 миллионов долларов получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира. Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы сборная получит еще 4 миллиона долларов призовых. Вот эти деньги и будут делиться.

– Как?

– Определенную часть забирает федерация – покрыть наши расходы на сборы и так далее. Оставшаяся часть делится между командой. И команда – это не только футболисты и тренеры, но и административный персонал. В общем, финансовый вопрос больше не вызывает никакого ажиотажа.

– Кто будет делить 4 миллиона? Определять доли.

– Это вопрос тренерского штаба и футболистов.

– А не появятся меценаты, которые дадут сверху за большую победу? Придет человек в раздевалку с конвертом: "это вам".

– Знаете, меценатов с конвертами я не застал. Если кто-то захочет отблагодарить российскую сборную, то мы открыты. Но очередей не вижу. (Максим МАКСИМОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Александра Алаева – скоро в "СЭ"​