РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018

Член исполкома РФС Игорь Лебедев в Твиттере сообщил, что выступление сборной России на домашнем чемпионате мира признано успешным. Команда под руководством Станислава Черчесова впервые в новейшей истории вышла в плей-офф и дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

"Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на чемпионате мира", – написал Лебедев.

Также он сообщил, что исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым. Действующее соглашение истекало 31 июля. По информации "СЭ", новый контракт будет заключен по схеме "2+2".

Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на Чемпионате мира FIFA 2018 – Игорь Лебедев (@Russian1972) 26 июля 2018 г.

Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок – Игорь Лебедев (@Russian1972) 26 июля 2018 г.

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