12:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018


Член исполкома РФС Игорь Лебедев в Твиттере сообщил, что выступление сборной России на домашнем чемпионате мира признано успешным. Команда под руководством Станислава Черчесова впервые в новейшей истории вышла в плей-офф и дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

"Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на чемпионате мира", – написал Лебедев.

Также он сообщил, что исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым. Действующее соглашение истекало 31 июля. По информации "СЭ", новый контракт будет заключен по схеме "2+2".

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