20:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии


Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отметил, что союз не позволит бросать тень на российский футбол. Алаев также добавил, что РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена в связи высказываниями о сборной России.

– Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог, поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость, – цитирует ТАСС Алиева. – Мы не позволим бросать тень на российский футбол, поэтому, как и обещали, мы обратились в следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов "fair-play". "Fair-play" – это не только про поведение футболистов на поле, это и спорт без политики, без дискриминации, и, прежде всего, это принципы уважительного отношения людей друг к другу. Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая, и мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами.

Напомним, что Свендсен заявлял, что надо более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира-2018.
 

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http://tass.ru/sport/4906924

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