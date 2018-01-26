Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отметил, что союз не позволит бросать тень на российский футбол. Алаев также добавил, что РФС подал жалобу в комитет по этике ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена в связи высказываниями о сборной России.



– Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог, поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость, – цитирует ТАСС Алиева. – Мы не позволим бросать тень на российский футбол, поэтому, как и обещали, мы обратились в следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов "fair-play". "Fair-play" – это не только про поведение футболистов на поле, это и спорт без политики, без дискриминации, и, прежде всего, это принципы уважительного отношения людей друг к другу. Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая, и мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами.

Напомним, что Свендсен заявлял, что надо более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира-2018.

