РФС поблагодарил Жиркова, Игнашевича и Самедова

Российский футбольный союз поблагодарил игроков, объявивших о завершении выступлений за сборную России после чемпионата мира-2018. Такое решение приняли защитник Сергей Игнашевич и хавбеки Юрий Жирков и Александр Самедов.

- Российский футбольный союз от души благодарит Юрия Жиркова, Сергея Игнашевича и Александра Самедова за все, что они сделали для национальной сборной России! Все трое футболистов оставили яркий след в главной команде страны, стали соавторами исторического выхода в четвертьфинал ЧМ-2018, приносили своей игрой радость миллионам соотечественников, всегда действовали с полной самоотдачей в футболке национальной сборной России. Желаем им здоровья, успехов и удачи как в футболе, так и личной жизни! - сообщается на официальном сайте организации.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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