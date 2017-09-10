РФС опубликовал ролик о старте тура кубка мира

РФС на своем канале в YouTube опубликовал видеоролик о старте тура кубка мира перед чемпионатом мира 2018 года. Церемония прошла в субботу, 9 сентября, в Лужниках на реконструированном главном стадионе страны.

Мероприятие посетили Президент России Владимир Путин, глава ФИФА Джанни Инфантино, бывшие игроки сборной России Дмитрий Сенников, Роман Широков и Дмитрий Сычев, а также действующий игрок национальной команды Роман Зобнин. Также в церемонии участвовали победитель ЧМ-1994 Бебето и чемпион мира 1998 года Давид Трезеге.

Снова поцеловал кубок мира. Вкус у него все тот же"