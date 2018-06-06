РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам ЧМ-2018

РФС на официальном сайте опубликовал график подготовки к матчам сборной России к матчам группового турнира чемпионата мира-2018. Завтра подопечные Станислава Черчесова проведут вечернюю тренировку, первые 20 минут которой будут открыты для СМИ.

7 июня (четверг)

16.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 16.30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

8 июня (пятница)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

9 июня (суббота)

11.30. Тренировка. Стадион ЦСКА (открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

10 июня (воскресенье)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

11 июня (понедельник)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

12 июня (вторник)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

13 июня (среда)

12.00. Тренировка. Стадион "Лужники" (открытая для СМИ с 12.00 до 12.15).

13.15. Пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды.

14 июня (четверг)

18.00. Матч ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия. Стадион "Лужники".

15 июня (пятница)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

16 июня (суббота)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

17 июня (воскресенье)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

Вылет в Санкт-Петербург.

18 июня (понедельник)

12.00. Тренировка. Стадион "Санкт-Петербург" (открытая для СМИ с 12.00 до 12.15).

13.15. Пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды.

19 июня (вторник)

21.00. Матч ЧМ-2018 Россия – Египет. Стадион "Санкт-Петербург".

20 июня (среда)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

21 июня (четверг)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

22 июня (пятница)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

23 июня (суббота)

11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

Вылет в Самару.

24 июня (воскресенье)

12.00 (11.00 по московскому времени). Тренировка. Стадион "Арена Самара" (открытая для СМИ с 12.00 до 12.15).

13.15 (12.15 по московскому времени). Пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды.

25 июня (понедельник)

21.00. Матч ЧМ-2018 Уругвай - Россия. Стадион "Арена Самара".

Сборная России на чемпионате мира по футболу