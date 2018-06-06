РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам ЧМ-2018

РФС на официальном сайте опубликовал график подготовки к матчам сборной России к матчам группового турнира чемпионата мира-2018. Завтра подопечные Станислава Черчесова проведут вечернюю тренировку, первые 20 минут которой будут открыты для СМИ.
7 июня (четверг)
16.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 16.30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
8 июня (пятница)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
9 июня (суббота)
11.30. Тренировка. Стадион ЦСКА (открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
10 июня (воскресенье)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
11 июня (понедельник)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
12 июня (вторник)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
13 июня (среда)
12.00. Тренировка. Стадион "Лужники" (открытая для СМИ с 12.00 до 12.15).
13.15. Пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды.
14 июня (четверг)
18.00. Матч ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия. Стадион "Лужники".
15 июня (пятница)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
16 июня (суббота)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
17 июня (воскресенье)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
Вылет в Санкт-Петербург.
18 июня (понедельник)
12.00. Тренировка. Стадион "Санкт-Петербург" (открытая для СМИ с 12.00 до 12.15).
13.15. Пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды.
19 июня (вторник)
21.00. Матч ЧМ-2018 Россия – Египет. Стадион "Санкт-Петербург".
20 июня (среда)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
21 июня (четверг)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
22 июня (пятница)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
23 июня (суббота)
11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
Вылет в Самару.
24 июня (воскресенье)
12.00 (11.00 по московскому времени). Тренировка. Стадион "Арена Самара" (открытая для СМИ с 12.00 до 12.15).
13.15 (12.15 по московскому времени). Пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды.
25 июня (понедельник)
21.00. Матч ЧМ-2018 Уругвай - Россия. Стадион "Арена Самара".
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)