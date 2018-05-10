РФС огласит и расширенную заявку России, и участников сбора перед ЧМ

Как стало известно "СЭ", завтра тренерский штаб сборной России назовет как расширенный список кандидатов на участие в чемпионате мира-2018, в который войдут 35 футболистов (его нужно представить в ФИФА до 14 мая), так и состав нашей национальной команды на сбор – 27 или 28 игроков. Напомним, что 18 – 20 мая сборная будет работать в Новогорске, а затем до 31 мая – в Австрии.
Ожидается, что свой выбор Станислав Черчесов обнародует в 13.00 по Москве в пятницу, 11 мая. Все об интригах состава сборной России – здесь. (Вячеслав КОРОТКИН)
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Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
Flamenco
У сборной РФ такой грамотный штаб))) они даже не знают с чего начать! Главное, чтобы в сборной не было Дзюба подобных идиотов!
14:58
karlikf1
Когда назовёт, тогда и будем обсуждать. А то "РФС завтра назовёт", "РФС сегодня назовёт", "РФС вот-вот назовёт состав", "Они уже собрались и сейчас назовут", "Все уже прошли в зал заседания, чтобы озвучить там расширенный состав". Писать больше не о чем чтоли, новостей совсем нет?
14:30