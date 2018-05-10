14:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

РФС огласит и расширенную заявку России, и участников сбора перед ЧМ

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и его штаб назовут состав из 27 - 28 игроков на сбор перед ЧМ-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ и его штаб назовут состав из 27 - 28 игроков на сбор перед ЧМ-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", завтра тренерский штаб сборной России назовет как расширенный список кандидатов на участие в чемпионате мира-2018, в который войдут 35 футболистов (его нужно представить в ФИФА до 14 мая), так и состав нашей национальной команды на сбор – 27 или 28 игроков. Напомним, что 18 – 20 мая сборная будет работать в Новогорске, а затем до 31 мая – в Австрии.

Ожидается, что свой выбор Станислав Черчесов обнародует в 13.00 по Москве в пятницу, 11 мая. Все об интригах состава сборной России – здесь. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

У сборной РФ такой грамотный штаб))) они даже не знают с чего начать! Главное, чтобы в сборной не было Дзюба подобных идиотов!

14:58

karlikf1

Когда назовёт, тогда и будем обсуждать. А то "РФС завтра назовёт", "РФС сегодня назовёт", "РФС вот-вот назовёт состав", "Они уже собрались и сейчас назовут", "Все уже прошли в зал заседания, чтобы озвучить там расширенный состав". Писать больше не о чем чтоли, новостей совсем нет?

14:30

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