Результаты медосмотра Смолова. Инсайд "СЭ"

"СЭ" стали известны результаты медосмотра 28-летнего форварда сборной России Федора Смолова, который во вторник покинул тренировку заметно хромая и с наложенным на правое колено льдом.

Результаты исследования таковы: передние и задние крестообразные связки не повреждены, как и медиальная и латеральная связки. Обнаружен только мышечный ушиб. Сроки возвращения в строй составляют два-три дня. (Вячеслав КОРОТКИН)

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Все о сборной России // Как купить билеты и попасть на матчи ЧМ-2018 //

Все о чемпионате мира по футболу - здесь