Результаты матчей ЧМ-2018 будут показывать на телебашне Нижнего Новгорода

Нижегородская телебашня будет "следить" в режиме реального времени за играми чемпионата мира по футболу, отражая результаты матчей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на нижегородский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Старт художественной подсветке нижегородской телебашни был дан 6 июня. Специально к чемпионату мира по футболу был разработан оригинальный визуальный сценарий - парад флагов стран-участниц турнира.

"Помимо оригинальной иллюминации и флагов стран играющих сборных на телебашне можно будет увидеть и результаты матчей. Так, 20 июня будут воспроизводиться итоги прошедших за день встреч: Португалии и Марокко, Уругвая и Саудовской Аравии. Результаты матчей будут сопровождаться цветами флагов команд-участниц, световыми композициями и красочными отбивками "ГОЛ!" - говорится в сообщении.

В день второго матча ЧМ-2018 на стадионе "Нижний Новгород", 21 июня, телебашня в знак приветствия командам Аргентины и Хорватии и их болельщикам окрасится в цвета флагов сборных и будет в режиме реального времени "следить" за ходом встречи. Также на световом панно башни можно будет увидеть итоги прошедших игр: Дании и Австралии, Франции и Перу.

Аргентина – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)