Рейтинг десяток на ЧМ-2018: Салах третий, Смолов - 24-й, Фарфан - 26-й

Популярное издание The Ringer опубликовало рейтинг участников чемпионата мира-2018, выступающих под номером 10. Возглавил его капитан сборной Аргентины Лионель Месси. В тройку также вошли бразилец Неймар и египтянин Мохамед Салах.

Россиянин Федор Смолов стал 24-м, а форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан из сборной Перу - 26-м. Последнее 32-е место занял Исмаэль Диас из сборной Панамы.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина). 2. Неймар (Бразилия). 3. Мохамед Салах (Египет). 4. Эден Азар (Бельгия). 5. Кильян Мбаппе (Франция). 6. Рахим Стерлинг (Англия). 7. Хамес Родригес (Колумбия). 8. Кристиан Эриксен (Дания). 9. Лука Модрич (Хорватия). 10. Садио Мане (Сенегал). 11. Тиагу (Испания). 12. Месут Езил (Германия). 13. Гильфи Сигурдссон (Исландия). 14. Синдзи Кагава (Япония). 15. Гранит Джака (Швейцария). 16. Душан Тадич (Сербия). 17. Жоау Мариу (Португалия). 18. Эмиль Форсберг (Швеция). 19. Гжегож Крыховяк (Польша). 20. Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай). 21. Джон Оби Микел (Нигерия). 22. Юнес Беланда (Марокко). 23. Джовани дос Сантос (Мексика). 24. Федор СМОЛОВ (Россия). 25. Брайан Руис (Коста-Рика). 26. Джефферсон Фарфан (Перу). 27. Ли Сын У (Корея). 28. Карим Ансарифард (Иран). 29. Вахби Хазри (Тунис). 30. Робби Крус (Австралия). 31. Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия). 32. Исмаэль Диас (Панама).