Ретроспектива футбольных фильмов пройдет во Владимире в преддверии ЧМ-2018

Ретроспектива фильмов о футболе пройдет во Владимире в рамках проекта "Владимир – культурная столица чемпионата мира по футболу – 2018", сообщает Welcome2018. Показ лент станет одним из мероприятий V Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "Владимирская вишня", который пройдет с 12 по 14 октября.

– Будет показано пять фильмов, пять сеансов, на которые мы приглашаем, прежде всего, спортивную аудиторию, людей, имеющих отношение к футболу, – сказала заместитель директора Департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова. – Мы пригласили ветеранов спорта и действующих футболистов для того, чтобы они познакомились и вспомнили советскую киноклассику.

В ретроспективу войдут фильмы "Вратарь" (1936 год, режиссер – Семен Тимошенко), "Центр нападения" (1946 год, режиссеры – Семен Деревянский, Игорь Земгано), "Запасной игрок" (1954 год, режиссер – Семен Тимошенко), "Удар, еще удар" (1968 год, режиссер Виктор Садовский ) и "Третий тайм" (1962 год, режиссер – Евгений Карелов).

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.