Рэшфорд получил травму перед вылетом в Россию на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что нападающий Маркус Рэшфорд получил травму на последней тренировке перед вылетом в Россию. Сегодня англичане прибыли в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира-2018.

Повреждение Рэшфорда не носит серьезный характер. Степень серьезности травмы будет определена перед завтрашней тренировкой команды.

Команда Гарета Саутгейта в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград ), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград). (Гоша ЧЕРНОВ)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи