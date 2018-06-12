Рэшфорд получил травму и пройдет медицинское обследование

Нападающий сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд получил повреждение на тренировке команды перед вылетом в Россию на чемпионат мира, сообщает Sky Sports.
Как рассказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, 20-летний нападающий получил легкий удар и избежал серьезной травмы. В ближайшее время Рэшфорд должен пройти медобследование, которое точно определит его состояние.
Напомним, сегодня англичане прилетели в Россию. На групповом этапе они сыграют с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
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