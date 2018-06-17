Рэшфорд готов сыграть против Туниса

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд работает в общей группе на заключительной тренировке перед встречей чемпионата мира с командой Туниса, информирует "РИА Новости".

Таким образом, все 23 игрока сборной Англии готовы к своему стартовому матчу на турнире. Игра состоится 18 июня в Волгограде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Рэшфорд получил повреждение колена 11 июня на последней тренировке национальной команды перед вылетом в Россию, пропустил два первых занятия в Зеленогорске, но уже в пятницу вернулся к работе в общей группе.

Все о чемпионате мира по футболу-2018