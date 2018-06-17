10:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Рэшфорд готов сыграть против Туниса


Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд работает в общей группе на заключительной тренировке перед встречей чемпионата мира с командой Туниса, информирует "РИА Новости". 

Таким образом, все 23 игрока сборной Англии готовы к своему стартовому матчу на турнире. Игра состоится 18 июня в Волгограде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Рэшфорд получил повреждение колена 11 июня на последней тренировке национальной команды перед вылетом в Россию, пропустил два первых занятия в Зеленогорске, но уже в пятницу вернулся к работе в общей группе.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180617/1138125336.html

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