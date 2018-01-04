Решение об использовании ВАР на ЧМ-2018 может быть принято 22 января

Вопрос об использовании системы видеопомощи арбитрам (ВАР) на чемпионате мира 2018 года будет обсуждаться на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), которое пройдет 22 января в Цюрихе, сообщает Times. Издание отмечает, что в ФИФА очень хотят использовать эту технологию на турнире в России.

- Мы близки к отметке в тысячу матчей, на которых так или иначе применялась система ВАР, - сказал технический директор ИФАБ Дэвид Эллерей. - Считаю, что тестирование проходит лучше, чем мы того ждали.

Почти каждую неделю к нам поступают запросы от тех или иных чемпионатов о внедрении ВАР. По нашим данным, судьи со всего мира пользуются ВАР в среднем раз в три матча. Это разрушает аргумент противников видеоповторов, которые говорили, что ВАР уничтожит дух и динамику игры.

Напомним, ИФАБ в марте 2016 года одобрил тестирование системы ВАР. Она была использована во время Кубка конфедераций-2017 и клубного чемпионата мира-2017. В этом сезоне ее применяют в чемпионатах Италии и Германии. Во Франции система начнет использоваться со следующего сезона. Применение ВАР в чемпионате России также может начаться с сезона-2018/19.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.