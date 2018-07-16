08:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Рене Фазель: "Россия показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих"


Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поздравил всю Россию с проведением чемпионата мира-2018 и отметил, что турнир получился особенным.

– Я счастлив, что у России получилось организовать по-настоящему особенный, один из лучших чемпионатов мира, – цитируют "Известия" Фазеля. – Хочу поздравить вас с отличным завершением столь грандиозного события мирового масштаба. Ваша страна показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих, но не для меня. Мы уже проводили в России крупные соревнования, и ваше государство никогда не подводило.

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https://iz.ru/767158/timur-ganeev-natalia-vasileva-aleksei-fomin-sevastian-terletckii/kazhdyi-iz-nas-pochuvstvoval-gordost-za-rossiiu

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