Рене Фазель: "Россия показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поздравил всю Россию с проведением чемпионата мира-2018 и отметил, что турнир получился особенным.
– Я счастлив, что у России получилось организовать по-настоящему особенный, один из лучших чемпионатов мира, – цитируют "Известия" Фазеля. – Хочу поздравить вас с отличным завершением столь грандиозного события мирового масштаба. Ваша страна показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих, но не для меня. Мы уже проводили в России крупные соревнования, и ваше государство никогда не подводило.
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https://iz.ru/767158/timur-ganeev-natalia-vasileva-aleksei-fomin-sevastian-terletckii/kazhdyi-iz-nas-pochuvstvoval-gordost-za-rossiiu