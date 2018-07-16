Рене Фазель: "Россия показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поздравил всю Россию с проведением чемпионата мира-2018 и отметил, что турнир получился особенным.

– Я счастлив, что у России получилось организовать по-настоящему особенный, один из лучших чемпионатов мира, – цитируют "Известия" Фазеля. – Хочу поздравить вас с отличным завершением столь грандиозного события мирового масштаба. Ваша страна показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих, но не для меня. Мы уже проводили в России крупные соревнования, и ваше государство никогда не подводило.