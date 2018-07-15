Рене Фазель: "Футбол – "старший брат" хоккея, у которого больше зрителей и денег"

Президент ИИХФ Рене Фазель, посетивший финал чемпионата мира Франция – Хорватия (4:2), прокомментировал эту игру и сравнил футбол с хоккеем.

– Это был очень интересный финал, – отметил Фазель. – У Франции очень хорошая защита. Я болел за французов, но также впечатлен игрой хорватов.

Вообще, я рассматриваю футбол как "старшего брата" для хоккея, у которого намного больше зрителей и денег. Посмотрите на арену в Лужниках – здесь было почти 80 тысяч болельщиков, а по телевидению этот матч смотрели около миллиарда человек. (Сергей ЕГОРОВ)​