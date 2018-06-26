Ренату Санчеш: "Критиковать игроков не буду, ответственным за результат являюсь я"

Главный тренер сборной Португалии Ренату Санчеш после ничьей с Ираном в матче чемпионата мира-2018​ (1:1) заявил, что не собирается критиковать игроков. По его словам, он является первым ответственным за результат.

- Отказываюсь критиковать игроков, - цитирует PortuGOAL слова Сантуша. - Если все идет плохо, первым ответственным являюсь я.

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