Ренату Аугусту: "Бразилия поедет на чемпионат мира за победой"

Полузащитник сборной Бразилии Ренату Аугусту рассчитывает, что его команда поборется за победу на ЧМ-2018. Для 30-летнего игрока этот чемпионат мира может стать первым в карьере.

– Представлять свою страну на таком турнире – это изюминка в карьере любого бразильского игрока, – цитирует Lance Аугусту. – Я гарантирую всем бразильцам, что мы едем за шестым титулом. В России выступят все величайшие сборные: Германия, Испания, Франция, Аргентина, Бельгия, Англия, Португалия, Уругвай. Они все могут удивить. Но у нас есть все, чтобы ответить на любые вызовы.