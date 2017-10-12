Ренато Тапиа: "Фалькао сказал мне, что и Перу, и Колумбия выходят на чемпионат мира"

Полузащитник сборной Перу Ренато Тапиа объяснил, о чем разговаривал с нападающим сборной Колумбии Радамелем Фалькао. Ранее появилась информация, что они якобы договорились сыграть вничью матч отбора ЧМ-2018, который закончился со счетом 1:1, что позволило Колумбии выйти на турнир, а Перу – попасть в стыковые матчи.

– Я говорил с Фалькао, который сказал мне, что обе наши команды попадут на чемпионат мира, – цитирует AFP Тапиа. – Но в футболе каждый хочет победить всегда. Хотя довольны итоговым результатом. Мы же знали, какова ситуация в других матчах, поэтому игра так и сложилась в конце.